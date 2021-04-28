به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون هندبال آسیا اعلام کرد رقابتهای قهرمانی باشگاههای زنان آسیا از ۶ تا ۱۳ تیر ماه سال جاری برگزار میشود.
پیش از این قرار بود این رقابتها از ۱۷ تا ۲۵ خردادماه برگزار شود که این تاریخ به تعویق افتاد و امروز نیز تاریخ جدید برگزاری مسابقات باشگاههای زنان آسیا اعلام شد.
با اعلام آمادگی تیم اشتاد سازه مشهد به عنوان قهرمان لیگ برتر هندبال بانوان ایران، فدراسیون هندبال کشورمان این تیم را به عنوان نماینده هندبال ایران به کنفدراسیون هندبال آسیا معرفی کرد.
این رقابتها به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار میشود.
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