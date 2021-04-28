به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی صبح چهارشنبه در رزمایش کمک مومنانه در حسینیه ثارالله کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی الگوی عملی انقلاب اسلامی ایران است.

وی با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) ادامه داد: در قالب قرارگاه خدمات اجتماعی جبهه انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ دومین مرحله از کمک مومنانه امسال را به صورت قرارگاهی با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، ستاد اجرایی حضرت امام، آستان قدس رضوی، نیروی انتظامی، سپاه و… به صورت مشترک و هماهنگ در استان کرمان انجام می‌دهیم.

سردار معروفی بیان کرد: امروز توسط این قرارگاه ۷۵ هزار بسته معیشتی به ارزش تقریبی هر بسته ۲۷۳ هزار تومان شامل برنج، رب گوجه، ماکارونی، روغن مایع، حبوبات در مجموع به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سراسر استان توزیع می‌شود. این بسته‌های معیشتی برای جامعه هدف شناسایی شده با اولویت افراد متضرر از کرونا در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همچنین هزار و ۵۰۰ بسته گوشت جداگانه به ارزش هر بسته ۱۵۰ هزار تومان و در مجموع ۲۲۵ میلیون تومان توزیع خواهد شد.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان بیان کرد: به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) ۱۲۰ هزار پرس غذای گرم در سراسر استان به ارزش یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان توزیع خواهد شد.

وی گفت: جمع کل خدمات ارائه شده در قرارگاه خدمات اجتماعی جبهه انقلاب اسلامی ۲۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان است.

سردار معروفی با اشاره به اینکه برای ماه رمضان سه مرحله پیش بینی کرده‌ایم، افزود: مرحله اول ماه رمضان همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع)، مرحله دوم در لیالی قدر با طبخ و توزیع غذای گرم و مرحله سوم در عید سعید فطر با توزیع بسته‌های معیشتی برگزار می‌شود.