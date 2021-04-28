راه یابی۱۱۷ دانش آموز سمنانی به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تجلی صفا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به صورت مجازی و به میزبانی آموزش و پرورش سمنان، با بیان اینکه راهیابی ۱۱۷ دانش‌آموز سمنانی به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور، محقق شده است، ابراز داشت: دست‌یابی دانش آموزان استان سمنان به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور نسبت به سال قبل ۲۲ درصد بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه مجموعاً ۸۰۵ دانش‌آموز استان سمنان در المپیادهای کشوری شرکت کردند که ۱۱۷ نفر از آنها به مرحله دوم راه یافته‌اند، تاکید کرد: تعطیلی کلاس‌های حضوری مدارس و برگزاری کلاس‌های مجازی موجب نشده که استعدادهای برتر درسی در سطح استان دچار افول شوند و ما شاهد ارتقای تعداد المپیادی‌های دانش‌آموز در سطح استان نیز بوده‌ایم.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه نکته دیگری که المپیادهای علمی مرحله دوم در سطح کشور برای استان سمنان دارد این است که پراکندگی نفرات برگزیده از شش شهرستان استان است، تاکید کرد: این امر نشان می‌دهد که استعدادهای علمی در سطح استان پراکنش خوبی یافته و توازن آموزشی خوبی در سطح استان سمنان وجود دارد.

تجلی صفا با بیان اینکه در المپیادهای علمی سال تحصیلی گذشته یک مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز توسط دانش آموزان استان سمنان به دست آمد، تاکید کرد: امیدواریم امسال بتوانیم در این المپیادها که در آینده نزدیک در رشته‌های مختلفی مانند زیست شناسی، سلول‌های بنیادی، شیمی، فیزیک، رایانه، ادبیات و… برگزار می‌شود، جایگاه خوبی را در سطح کشور کسب کنیم.