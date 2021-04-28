رقابت چین و آمریکا و تاثیرات آن بر خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمد بن جاسم»، نخستوزیر پیشین قطر در سلسله توئیت هایی به بیان پیامدهای رقابت امریکا و چین بر امنیت و ثبات خاورمیانه پرداخت.
بن جاسم در توئیتی نوشت: همانطور که در توئیتهای پیشین اشاره کردم، اهتمام جهانی در سالهای آتی بر رقابت میان ایالات متحده امریکا و چین در زمینههای سیاسی و اقتصادی متمرکز خواهد بود و مستلزم حضور نظامی مطلوب برای حفظ این امتیازات و دستاوردهاست.
وی افزود: از این رو، خواهیم دید که ایالات متحده امریکا به زودی به صفآرایی و گسیل نیروهای دریایی خود در منطقه اقیانوس آرام و کاهش حضور گسترده نیروهای خود در منطقه ما خواهد پرداخت، امری که واشنگتن عملاً آن را چندی پیش آغاز کرده است.
نخست وزیر پیشین قطر در پایان اظهار داشت: نتیجه مستقیم بازآرایی نیروهای امریکایی در صورتی که کشورهای منطقه در تحقق تفاهماتی روشن شتاب نکنند و ضمن اتخاذ اقدامات عملی بر اساس منافع مشترک و نه منافع دیگران رفتار نکنند، این خواهد بود که منطقه ما در معرض دغدغهها و خطرات قرار خواهد گرفت.
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