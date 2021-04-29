آغاز ثبت نام «وام ازدواج» فرزندان بازنشستگان کشوری از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مرتضایی‌فرد امروز (پنج‌شنبه) با اعلام این خبر گفت: ثبت نام ششمین دوره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران همسر به تعداد ۱۴۰۰ فقره و به مبلغ ۲۵ میلیون تومان از فردا (جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه) به مدت دو هفته به صورت اینترنتی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت این تسهیلات از ۱۰ تا ۲۵ اردیبهشت می‌توانند از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی به نشانی sabasrm.ir درخواست خود را ثبت کنند، گفت: پیش بینی می‌شود با هماهنگی و همکاری بانک عامل پرداخت این تسهیلات برای یک هزار و ۴۰۰ نفر از واجدین شرایط حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری یا اوایل تیرماه انجام شود.

مرتضایی فرد با بیان اینکه «نرخ تسهیلات ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه خواهد بود» درباره شرایط دریافت این تسهیلات اظهار کرد: حداقل حقوق خالص دریافتی فروردین ماه سال جاری مشمولین باید یک میلیون تومان بوده و تاریخ عقدنامه فرزند نیز در بازه زمانی اول خرداد ۱۳۹۸ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۰ باشد.

وی با بیان سایر شرایط این وام گفت: ارائه تسهیلات صرفاً به ازدواج اولیه (زوجین) فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، موظفین و فرزند همسر وظیفه بگیر تعلق می‌گیرد، ضمن اینکه در صورت مشمولیت پدر و مادر در صندوق، صرفاً یک فقره تسهیلات به فرزندان پرداخت خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که در دوره‌های قبلی نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام کرده‌اند و موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، امکان ثبت نام و بهره‌مندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود نخواهند داشت. همچنین متقاضیانی که در دوره قبل ثبت نام کردند و مشمول این تسهیلات نشدند در صورت تمایل باید دوباره ثبت نام کنند.

مرتضایی فرد با اشاره به اینکه تسهیلات مورد نظر مشمول بیمه عمر مانده بدهکار بوده و هزینه آن برعهده متقاضی است، تصریح کرد: پس از پایان زمان ثبت نام اینترنتی، متقاضیان بر اساس میزان حداقل حقوق خالص دریافتی و تعداد تسهیلات استفاده شده از صندوق اولویت‌بندی شده و پس از راستی آزمایی مدارک درخواستی توسط مدیریت‌های استانی، واجدین شرایط بر اساس سقف اعتبار و تعداد، اعلام خواهند شد.

وی یادآور شد: از سال ۹۸ که این تسهیلات اجرایی شده تا کنون، به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از واجدین شرایط طی ۵ دوره تسهیلات ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی پرداخت شده و در این دوره نیز به هزار و ۴۰۰ نفر دیگر از مشمولان، وام ۲۵ میلیون تومانی پرداخت می‌شود.

مرتضایی فرد با اشاره به آمار ثبت نام متقاضیان وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری گفت: در دوره اول برای ۱۰۰۰ فقره وام، حدود ۴۳ هزار نفر ثبت نام کردند، در دوره دوم برای ۱۵۰۰ فقره وام حدود ۱۰ هزار نفر ثبت نام کردند، در دوره سوم برای ۱۰۰۰ فقره وام، ۲۸ هزار و ۹۵۵ نفر ثبت نام، برای دوره چهارم با ۱۰۰۰ فقره وام، ۲۷ هزار و ۳۳۸ نفر ثبت نام کردند و در دوره پنجم نیز برای ۱۰۰۰ فقره وام، ۳۳ هزار و ۶۸۳ نفر ثبت نام کردند.

او با بیان اینکه پس از پرداخت وجه به مشمولان تسهیلات در هر دوره، درخواست سایر متقاضیان حذف شده و برای دور بعدی، متقاضیان قبلی در صورت علاقه‌مندی باید مجدد ثبت‌نام می‌کردند اظهار کرد: فرآیند بررسی‌های معمول برای تمامی ثبت‌نام کنندگان انجام می‌شود و ثبت‌نام در هر دوره، هیچ‌گونه حقی برای استفاده از تسهیلات مذکور برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

وی از متقاضیان خواست تا پیش از آغاز زمان ثبت‌نام (ساعت ۹ صبح جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه) به سایت مربوطه مراجعه نکنند.