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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۳:۵۰

جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور؛

صعود خیبر خرم‌آباد به جمع هشت تیم برتر جام حذفی

صعود خیبر خرم‌آباد به جمع هشت تیم برتر جام حذفی

خرم‌آباد- تیم خیبر خرم‌آباد در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، توانست با نتیجه یک بر صفر تیم صنعت نفت آبادان را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خیبر خرم آباد شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه تختی این شهر میزبان تیم صنعت نفت آبادان بود که در نهایت شاگردان عبدالله ویسی توانستند با نتیجه یک بر صفر، از سد صنعت نفت آبادان عبور کرده و به مرحله بعدی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور صعود کنند.

براساس این گزارش، تک گل این رقابت را «مهران احمدی» در دقیقه ۴۸ به ثمر رساند تا خیبر خرم آباد با موفقیت از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به مرحله بعدی صعود کند.

همچنین در نیمه نخست این رقابت، «امید خالدی» از تیم صنعت نفت آبادان از بازی اخراج شد.

در نیمه دوم بازی نیز پس از اعلام یک پنالتی برای تیم خیبر خرم آباد، کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان برای دقایقی بازیکنان این تیم را از زمین بیرون کشیدند که در نهایت بازیکنان پس از ۱۰ دقیقه مجدداً به بازی برگشتند و در ادامه پنالتی تیم خیبر خرم آباد نیز توسط «آرش افشین» از دست رفت.

داور بازی در پایان نیمه دوم این رقابت ۱۰ دقیقه وقت اضافه را منظور کرد و در نهایت بازی با همان نتیجه یک بر صفر به سود خیبر خرم آباد به پایان رسید و این تیم در جمع هشت تیم برتر جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور قرار گرفت.

کد مطلب 5200991

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