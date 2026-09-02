نویدکیا: از تساوی بدون گل مقابل نفت آبادان راضی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل صنعت نفت آبادان که در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، اظهار کرد: اگر واقع‌بینانه صحبت کنم، بازی دو نیمه متفاوت داشت؛ نیمه نخست معمولی و همراه با اشتباهات زیاد بود اما در نیمه دوم بازی بهتری ارائه دادیم.

وی افزود: هر دو تیم سعی کردند با توپ‌های بلند بازی کنند و از طریق پرتاب اوت، ضربات ایستگاهی و موقعیت‌های مشابه به گل برسند، اما نکته خاص دیگری در بازی وجود نداشت.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه داد: صنعت نفت در نیمه اول جسورانه‌تر بازی کرد و در نیمه دوم ما جسورتر بودیم، اما از نتیجه صفر بر صفر راضی نیستیم.

نویدکیا با اشاره به عملکرد بازیکنان شاخص تیمش گفت: از بازیکنان شاخص انتظار بیشتری داشتیم و باید منطقی‌تر و با کیفیت بهتری بازی می‌کردیم؛ انتظار من از تیم بیشتر بود.

وی گفت: هر دو تیم یک بازی معمولی انجام دادند و فکر می‌کنم در نهایت هر دو تیم چندان ناراضی نبودند که بازی با نتیجه صفر بر صفر به پایان برسد.