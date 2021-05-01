امامزادگان و اماکن متبرکه زنجان میزبان مراسم احیای شبهای قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی موسوی گفت: با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسم احیای شبهای قدر با حضور محدود نفرات درفضای باز امامزادگان و اماکن متبرکه زنجان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: این مراسمات با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی در امامزادگان و اماکن متبرکه و یا با حضور بسیار محدود نفرات در فضاهای بزرگ این اماکن انجام خواهد گرفت و هدف اصلی پخش زنده مراسم از بستر تلویزیون یا فضای مجازی برای عموم مردم می‌باشد تا اصول پیشگیری و پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده و از گسترش بیماری کرونا جلوگیری شود.

معاون فرهنگی اوقاف زنجان گفت: امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) و حسینیه اعظم در شهرستان زنجان، امامزادگان زیدالکبیر (ع)، اسحاق (ع) و اسماعیل (ع) در شهرستان ابهر، امامزاده هاشم و عوف (ع) شهرستان طارم، بقعه قیدار نبی (ع) و امامزاده ابراهیم (ع) شهر سجاس در شهرستان خدابنده از جمله بقاع برگزار کننده این مراسم معنوی و پرفیض ماه مبارک رمضان است.