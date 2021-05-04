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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۶

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان:

بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان-سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان از بارش باران در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از فردا سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود و این بارش‌ها تا روز شنبه مهمان زنجانی‌ها خواهد بود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و اظهار کرد: وزش باد در برخی از مناطق استان شدید خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانه های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش‌ها در استان به صورت رعد و برق و تگرگ خواهد بود که در این میان شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: طی چند روز گذشته دمای هوای استان بیش از چند درجه سانتی گراد کاهش داشت ولی از امروز دمای هوای تغییر چندانی نخواهد داشت.

کد مطلب 5204174

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