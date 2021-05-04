بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از فردا سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود و این بارش‌ها تا روز شنبه مهمان زنجانی‌ها خواهد بود.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و اظهار کرد: وزش باد در برخی از مناطق استان شدید خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانه های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش‌ها در استان به صورت رعد و برق و تگرگ خواهد بود که در این میان شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: طی چند روز گذشته دمای هوای استان بیش از چند درجه سانتی گراد کاهش داشت ولی از امروز دمای هوای تغییر چندانی نخواهد داشت.