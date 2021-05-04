تلاش ۳۲۵ نیروی عملیاتی و پرواز یک فروند بالگرد برای امدادرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هدی ولی پور رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر اظهار کرد: با وقوع سیل در ٨ استان اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان، تاکنون به ٥٤٦ نفر امدادرسانی، ۳۷ خودرو رهاسازی، بیش از ۱۰۰ نفر نجات یافته و ۴۸ باب منزل از آب تخلیه شدند.

وی افزود: در بارندگی‌های شب گذشته ۶ شهرستان و ۴۷ روستا از سیل و آبگرفتگی متأثر شدند که برای امدادرسانی به سیل‌زدگان ۷۸ تیم متشکل از ۳۲۵ نیروی عملیاتی، ۷۶ خودروی امدادی و یک فروند بالگرد بکارگیری شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات بیان کرد: همچنین در جریان عملیات جست‌وجو و نجات توسط امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر طی شبانه‌روز گذشته، متأسفانه پیکر ۱۰ نفر از مفقودین ناشی از سیل در استان‌های یزد، کرمان و خراسان جنوبی پیدا شدند و عملیات جست‌وجو برای یک گمشده‌ی دیگر همچنان ادامه دارد.