واکسیناسیون ۹۰ درصد کادر درمانی/بهبود شرایط کرونایی کشور در خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این مایه تقدیر است که پیش از هر سفر استانی از سوی قوه قضائیه هماهنگی‌های لازم با ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با انتخاب مقصد سفرها صورت می‌گیرد به نحوی که حتی برخی سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضائیه با استناد به اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا لغو شده است. قانونمداری در این سطح می‌تواند به رواج عمل به دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا کمک کند.

وی، سرمایه بزرگ نیروی انسانی کشور را مهم‌ترین عامل برای عبور از شرایط ویژه کرونا اعلام کرد و گفت: مقابله با ویروس جهش یافته انگلیسی به حدی دشوار بود که حتی سیستم درمانی کشور انگلیس شاهد مرگ و میر روزانه ۲ هزار نفر از شهروندان خود بود، با این حال و در شرایطی که ۸۰ درصد از درگیری بیماران ما در موج چهارم با همین ویروس بود، سیستم بهداشت و درمان کشور موفق شد با تدارک ۶۰ هزار تخت و استفاده از پروتکل‌های ویژه بهداشتی بر موج چهارم این ویروس نیز علیه کند.

رئیسی افزود: بر همین اساس از ۳۰۱ شهر قرمز امروز به ۱۰۹ شهر رسیده‌ایم و در هفته آینده پیش بینی می‌شود این عدد به ۷۰ شهر کاهش یابد.

وی همچنین اعلام کرد: در دهه اول خرداد شرایط کشور بهبود یافته و آرامش نسبی بعد از موج چهارم شیوع کرونا در کشور حاکم خواهد شد.

رئیسی از واکسیناسیون ۹۰ درصد از کادر درمانی و ۶۰ درصد از افراد بالای ۸۰ سال کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد با واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال تا انتهای خرداد ماه، تعداد مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا تا ۷۵ درصد کاهش یابد چرا که تا کنون ۷۵ درصد از مرگ و میرهای کرونایی در کشور مربوط به افراد ۶۰ سال به بالا بوده است.

وی افزود: برای واکسیناسیون داخلی در کشور در سال اول لازم است ۴۰ درصد از نیاز کشور از خارج وارد شود.