به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در بخش رقابتی دهمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا مجموعه‌ ۱۰ فیلم از بهترین فیلم‌های پخش شده در سال ۲۰۲۰ حضور دارند که شامل‌ فیلم‌های «جنایت بی دقت» ساخته شهرام مکری، «تی تی» ساخته آیدا پناهنده، «شنای پروانه» ساخته محمد کارت، «خورشید» ساخته مجید مجیدی، «دشت خاموش» ساخته احمد بهرامی، «بندر بند» ساخته منیژه حکمت، «سه کام حبس» ساخته سامان سالور، «سینما شهر قصه» ساخته کیوان علی‌محمدی و علی امیرحیدری، «مردن در آب مطهر» ساخته نوید محمودی، «یلدا» ساخته مسعود بخشی و در بخش بزرگداشت جشنواره «کامیون» آخرین ساخته کامبوزیا پرتوی می‌شوند.

به غیر از فیلم‌های بلند، سه فیلم مستند و پنج فیلم کوتاه نیز در جشنواره امسال حضور خواهند داشت.

آرمین میلادی مدیر جشنواره در این باره گفت: در جشنواره دهم جدای از معرفی و نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های موفق سال، خوشحالیم که سه فیلم از کارگردانان زن ایرانی را به نمایش می‌گذاریم و همچنین در بخشی مجزا با نمایش ۲ مستند «چیچکا» ساخته رها فریدی و «سبالو» ساخته محسن نساوند به همراه فیلم «بندر بند» به معرفی فرهنگ و موسیقی جنوب می‌پردازیم که تصور می‌کنیم این بخش برای مخاطب خارج از ایران بسیار جذاب باشد.

دهمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانیِ استرالیا به صورت فیزیکی از ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) تا ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در چهار شهر سیدنی، ملبورن، بریزبن و پرت و پس از آن به مدت ۱۰ روز به صورت آنلاین در سراسر استرالیا برگزار می‌شود.

پیش از این اعلام شده است که فیلم «تی تی» به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره و بزرگداشت کارگردان فقید کامبوزیا پرتوی با نمایش آخرین ساخته وی، «کامیون» پایان‌بخش جشنواره دهم خواهد بود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت جشنواره www.iffa.net.au مراجعه کنند.