به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی توییتری اعلام کرد: هیئت‌های روسیه و آمریکا در مذاکرات پیرامون توافق هسته‌ای امروز دوشنبه جلسه مفیدی را برگزار کرده و پیرامون پیشرفت های حاصله گفتگو کردند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در این باره ادامه داد: مانند همیشه بحث ها کاری و مفید بودند.

«میخائیل اولیانوف» در پیام توییتری دیگری نیز از دیدار امروز خود با رؤسای هیات های مذاکره کننده انگلیس، فرانسه و آلمان (تروییکای اروپایی) در وین و گفتگو درباره برجام بازگشت به برجام خبر داد.

وی این دیدار را نیز «تبادل نظری مفید» توصیف کرد.

وی پیشتر درباره گفتگوهای جاری در وین بود: کمیسیون مشترک برجام در جلسه خود دور جدیدی از مذاکرات مربوط به احیای کامل توافق هسته ای را آغاز کرده است. شرکت کنندگان در مورد لزوم تشدید روند مذاکرات توافق کردند. به نظر می رسد هیئت ها برای دستیابی به هدف آماده هستند تا هر زمان ممکن در وین بمانند.