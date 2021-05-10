۳۱ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۲۵ هزار و ۱۷۵ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس نمونه برداری و یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۷ هزار و ۳۴۲ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در ۲۴ ساعت گذشته با جان باختن ۴ بیمار کرونایی دیگر آمار جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به هزار و ۳۹۴ نفر رسید.

در استان زنجان هم اکنون ۵۲۸ نفر هم به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.