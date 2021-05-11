ارتباط استخوان های شکننده با خطر بیماری قلبی در زنان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، استخوانهای نازک و شکننده در زنان به شدت با خطر بیماریهای قلبی مرتبط است.
پوکی استخوان که اغلب بیماری استخوان شکننده نامیده میشود، خصوصاً در زنان پس از یائسگی شایع است. مشخصه آن نازک شدن و ضعیف شدن استخوانها و افزایش خطر شکستگی است.
مطالعه قبلی نشان میدهد که افراد مبتلا به پوکی استخوان اغلب مبتلا به تصلب شریان هستند که نشان میدهد هر دو این بیماریها باهم ارتباط دارند. خطر مرگ قلبی عروقی در زنان (۲۱ درصد) بیشتر از مردان (۱۵ درصد) است.
محققان دانشگاه ملی سئول کره جنوبی در این مطالعه، گزارشات پزشکی زنان ۵۰ تا ۸۰ ساله را که تحت غربالگری پوکی استخوان قرار گرفته بودند بررسی کردند. در مجموع وضعیت سلامت ۱۲,۶۸۱ زن که در ابتدا دچار مشکل قلبی نبودند تا ۹ سال تحت نظر قرار گرفت.
نتایج نشان داد ۴۶۸ زن در طول مدت پیگیری دچار حمله قلبی شدند و ۲۳۷ نفر هم فوت کردند.
محققان مشاهده کردند نازک شدن / ضعیف شدن استخوانها، که در قالب نمره کم تراکم مواد معدنی استخوان در ستون فقرات کمر، مفصل ران و لگن بیان میشود، با افزایش (۱۶٪ تا ۳۸٪) خطر حمله قلبی یا سکته مرتبط است.
نتایج نشان داد پوکی استخوان به طورمستقل با افزایش ۷۹ درصدی خطر بیماری قلبی عروقی مرتبط است.
دقیقاً مشخص نیست که چگونه پوکی استخوان و تصلب شریان میتوانند به هم مرتبط شوند، اما التهاب طولانی مدت و استرس اکسایشی تجمعی نقش کلیدی در از دست رفتن استخوان و بروز تصلب شریان دارند، در حالی که هورمونهای جنسی، به ویژه استروژن، به تنظیم عملکرد استخوان و سیستم عروقی کمک میکنند.
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