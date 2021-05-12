گردنه قوچک بازگشایی شد

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محور تهران - لواسانات محدوده گردنه قرچک که به علت واژگونی تانکر سوخت مسدود شده بود اظهار داشت: عملیات بازگشایی محور تا ساعت ۱۵ عصر امروز پس از ۳ ساعت عملیات بازگشایی شد و حالت عادی پیدا کرد.

وی گفت: در اثر این حادثه اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شمیرانات با عوامل انسانی و دستگاه‌های لودر و خودرو جهت پاکسازی سریع‌تر با مصالح و خاک در چند نوبت کار پاکسازی را انجام دادند تا لغزندگی خاک گرفته شود و اصطکاک افزایش یابد.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با بیان اینکه در اثر این حادثه نیوجرسی‌های سطح جاده خسارت دیده و جابجا شده بودند گفت: برای جا به جایی این نیوجرسی‌ها تمهیدات لازم صورت گرفت و این حادثه بدون تلفات جانی پایان یافت.

مصدقی با بیان اینکه راننده تانکر در این حادثه دچار آسیب شده بود گفت: با همکاری عوامل امدادی راننده که محبوس شده بود نجات یافت فقط خودرو خسارت دیده و سوخت داخل تانکر هدر رفته است و اکنون ترافیک به حالت روان و عادی بازگشته است.