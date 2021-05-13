ارتش یمن با ۱۲ موشک و پهپاد «آرامکو» و «نجران» را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز پنجشنبه از جدیدترین عملیات گسترده مقاومت علیه مواضع عربستان سعودی خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی اعلام کرد که عملیات مذکور تحت عنوان عملیات «سی‌ام شعبان» انجام شده است. در این عملیات، ۵ پهپاد و ۷ موشک بالستیک، عمق خاک سعودی را هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: در جریان عملیات مذکور شرکت نفتی آرامکو و فرودگاه نجران به وسیله ۵ پهپاد قاصف K۲ و ۷ موشک بالستیک از نوع بدر و سعیر هدف قرار گرفتند.

یحیی سریع در پایان نیز گفت: تا زمانی که سلسله تجاوزهای نظامی عربستان سعودی و متحدانش به خاک یمن ادامه داشته باشد، حملات به سعودی‌ها متوقف نخواهد شد.