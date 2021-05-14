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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۶

یکشنبه هفته آینده؛

نشست علنی شورای امنیت با موضوع فلسطین اشغالی و غزه برگزار می‌شود

نشست علنی شورای امنیت با موضوع فلسطین اشغالی و غزه برگزار می‌شود

سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که یکشنبه هفته آینده نشست علنی شورای امنیت با موضوع فلسطین اشغالی و غزه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «لیندا توماس گرینفیلد» سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که شورای امنیت ۱۶ ماه می (یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت) برای بررسی افزایش تنش‌ها در فلسطین اشغالی و غزه نشست علنی را برگزار می‌کند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل در این خصوص ادعا کرد: ایالات متحده به مشارکت فعال در دیپلماسی در بالاترین سطح در تلاش برای کاستن از تنش‌ها ادامه خواهد داد!

بر اساس اعلام تاس، نشست مذکور به صورت علنی برگزار خواهد شد و «تور ونسلند» هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح غرب آسیا قرار است در آن سخنرانی کند.

این درحالیست که چین، نروژ و تونس از شورای امنیت خواسته بودند تا نشستی را برای بررسی تنش‌های اخیر در فلسطین اشغالی امروز جمعه تشکیل دهد؛ اما با مخالفت آمریکا لغو شده بود.

کد مطلب 5211592

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