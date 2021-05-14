محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرونا همچنان در کمین است و در صورت غفلت در رعایت شیوه نامه ها، باز شاهد افزایش بستری ها در استان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: بستری‌های مشکوک به کرونا در استان یزد، امروز به ۳۶۱ تن رسیده که از این تعداد، ۸۴ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۷۴ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان پذیرش شدند.

نوری شادکام بیان کرد: در حال حاضر شهرستان های بافق و اشکذر در وضعیت زرد کرونایی و سایر شهرستان‌ها در وضعیت نارنجی قرار دارند.

وی همچنان بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و عدم برگزاری دورهمی های خانوادگی در تعطیلات عید فطر تاکید کرد.