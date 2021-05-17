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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۳۹

تمدیدخودکار اعتبار کارت معلولیت مددجویان تحت پوشش بهزیستی

تمدیدخودکار اعتبار کارت معلولیت مددجویان تحت پوشش بهزیستی

تمدید خودکار اعتبار کارت معلولیت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به مدت یک سال، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بخشنامه‌ای از طرف محمد نفریه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی به مدیران کل بهزیستی استان ها در سراسر کشور؛ تمدید خودکار اعتبار کارت معلولیت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به مدت یک سال، ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه با توجه به تداوم شرایط همه گیری ویروس کرونا و ضرورت پرهیز افراد از ترددهای غیر ضروری، تمامی کارت های معلولیت که زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده است و یا در ماه های آینده به اتمام خواهد رسید، به مدت یک سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می شود.

این بخشنامه از مدیران کل بهزیستی استان ها در سراسر کشور خواسته است تا این موضوع را به اطلاع افراد داری معلولیت واجد شرایط و تمام دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات برسانند.

کد مطلب 5214271

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    نظرات

    • بتول قاسمی عباس‌پیری IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سلام ثبت نام برای مسکن مهر خانه

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