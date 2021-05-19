نیروهای آمریکایی قصد خروج از خاک عراق را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «ایوب الربیعی» نماینده پارلمان عراق امروز چهارشنبه سخنانی را در خصوص تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: نیروهای ایالات متحده آمریکا قصد خروج از خاک عراق را ندارند. این درحالی است که مصوبه نمایندگان پارلمان بر لزوم خروج نیروهای بیگانه تأکید دارد.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنان خود یادآور شد: علیرغم اینکه اقشار مختلف عراق و جریان های سیاسی خواستار خروج آمریکایی ها از خاک خود هستند اما شواهد نشان می دهد که واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد.

پیش از این، «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق گفته بود: واقعیت آن است که مواضع آن در قبال آمریکایی‌ها کاملاً روشن است. ما معتقد هستیم که نظامیان آمریکا باید از خاک عراق خارج شوند.

رهبر ائتلاف فتح همچنین عنوان کرد: ما تحت هیچ شرایطی اشغالگری در خاک خود را نمی‌پذیریم. ما نمی‌خواهیم هیچ‌گونه رابطه نظامی با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. این موضع غیرقابل تغییر است.

العامری در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر نظامیان آمریکایی به صورت مسالمت آمیز از خاک عراق خارج نشوند، ما با مقاومت خود آنها را وادار به خروج از خاک عراق می‌کنیم.