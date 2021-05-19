نجات جان یک خانواده ۸ نفره در پایین دست سد سیمره بدره

آیت قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه گزارشی در ارتباط با در محاصره قرار گرفتن یک خانواده ۸ نفره در پایین دست سد سیمره منطقه تلخاب شهرستان بدره به خاطر رهاسازی آب این سد مخابره شد که بلافاصله به دستور استاندار ایلام نیروهای امداد و نجات به محل اعزام شدند، اما از آنجا که امکان انجام عملیات امداد و نجات به خاطر شدت آب وجود نداشت بلافاصله با مدیران سدسیمره ارتباط برقرار شد و برای تسهیل در کار آب از مدار خارج شد.

وی افزود: با فرونشست آب بلافاصله عملیات امداد نجات توسط نیروهای هلال احمر و دیگر مجموعه شروع شد و خوشبختانه این خانواده ۸ نفره که اهل شهرستان ایلام بودند، نجات یافتند.

قیصربیگی درخصوص علت رهاسازی آب سد سیمره گفت: به گفته مدیران سد به دلیل نوسانات برق و نیاز شدید به تامین برق معمولاً این موضوع از طریق مرکز دستور رهاسازی آب از سد آبی برقی سیمره برای تولید برق انجام می‌شود.

وی افزود: به دلیل شروع فصل گرم سال و نیاز شدید تامین برق با توجه به افزایش دما در استان و کشور موضوع رهاسازی آب برای تولید برق صورت می‌پذیرد اما در اینجا مشکلی که وجود دارد عدم اطلاع رسانی به موقع و هشدارهای لازم به مردم بوده که این موضوع هم به مدیران سد و هم به مسئولان پایین دست سد سیمره ابلاغ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان ضمن تشکر از پیگیری‌های استاندار ایلام و همچنین تلاش قابل تقدیر تیم‌های امداد و نجات به ویژه هلال احمر استان، فرمانداری بدره و مجموعه عوامل درگیر در کار ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی درست و اطلاع رسانی به موقع دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.