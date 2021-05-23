ژنرال بلندپایه ارتش آمریکا از توان پهپادی ایران ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز اسرائیل، یک ماه پس از آنکه یک فروند پهپاد حامل مواد منفجره نیروهای نظامی ایالات متحده را در یک پایگاه نظامی در عراق هدف قرار داد، ژنرال «فرانک مک کنزی» فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه اعلام کرد که یافتن راه‌های بهتر برای مقابله با این گونه حملات اولویت اصلی ارتش آمریکا است.

این ژنرال آمریکایی به خبرنگارانی که با وی سفر می‌کنند، گفت که بکارگیری پهپادهای کوچک توسط نیروهای تحت حمایت ایران ظرف چند سال آینده افزایش خواهد یافت. وی روز پنج شنبه را در عراق گذراند، اما به دلایل امنیتی رسانه‌های همراه وی تا زمان ترک منطقه اجازه ندارند که در مورد این سفر گزارش دهند.

به گفته مک کنزی، شناسایی و انهدام این پهپادها که ارزان قیمت بوده و خرید آنها آسان است، غالب اوقات دشوار است و تأکید کرد که ایالات متحده برای مقابله با استفاده از این پهپادها از سوی دشمنان آمریکا در خاورمیانه و مناطق دیگر، باید راه‌های بهتری بیابد.

مک کنزی همچنین به تلاش‌ها برای رفع اشکالات فنی اشاره کرد که به ارتش ایالات متحده اجازه می‌دهد تا علیه این پهپادها به طور مؤثرتری دست به اقدام زنند. به گفته وی، تلاش‌ها برای یافتن راه‌هایی جهت قطع ارتباط فرماندهی و کنترل میان یک پهپاد و اپراتور آن، بهبود رادارهای مراقبتی برای شناسایی سریع تهدید و یافتن راه‌های الکترونیک و جنبشی کارآمد برای منهدم سازی آنها ادامه دارد. وی افزود که نصب پرچین و شبکه‌های توری مرتفع نیز می‌تواند به عنوان تدابیر حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است در اواسط ماه آوریل گذشته، نیروهای ائتلاف ادعایی آمریکا در نزدیکی فرودگاه عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت که باعث بروز آتش سوزی وسیع و همچنین وارد آمدن خسارات به ساختمان فرودگاه شد. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله پهپادی را برعهده نگرفته است.