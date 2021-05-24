۲۵هزار روستایی و کشاورز یزدی زیرپوشش صندوق اجتماعی کشاورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی، ظهر دوشنبه در بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و فرماندار خاتم از صندوق بیمه استان یزد اشاره به سوم خردادماه، سالروز تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان یزد اظهار داشت: این صندوق کار خود را از سال ۸۴ در یزد آغاز کرد و از آن زمان تاکنون ۲۵ هزار نفر زیر پوشش این صندوق قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه هدف به ویژه کشاورزان و عشایر استان فاقد پوشش بیمه ای هستند، همه باید تلاش کنیم تا روستاییان فاقد بیمه، به عضویت این صندوق درآیند تا در زمان سالمندی با مشکلات مالی مواجه نشوند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد نیز در این بازدید با تاکید بر اینکه بهترین کار نزد خدا، خدمت به بندگان است، اظهار داشت: روستاییان و کشاورزان از زحمتکش ترین افراد جامعه هستند و حمایت از آنها در قالب صندوق های بیمه ای، برای آنها ماندگار خواهد بود.

محمود زارع رشکوییه با اشاره به رضایتمندی جامعه هدف از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عنوان کرد: گسترش خدمات صندوق بیمه اجتماعی را از اهداف سازمانی خود می‌دانیم و به دلیل تعامل بسیار خوب مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان با روستاییان و جامعه هدف خود، ما نیز سعی کرده‌ایم تعامل خوبی با این صندوق داشته باشیم و آماده هرگونه همکاری با مجموعه صندوق و کارگزاران خواهیم بود.

میربهبودی، فرماندار خاتم نیز در این بازدید با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت شهرستان خاتم را کشاورزان تشکیل می دهند، اظهار داشت: خاتم تقریباً تنها شهرستان استان یزد است که دارای جمعیت عشایری است و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان توانسته به خوبی جمعیت این منطقه را زیر پوشش قرار دهد.