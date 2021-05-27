استفاده از سامانه هوشمند رصد فراگیری کرونا در انتخابات

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات «سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی پیش بینی زمانی و مکانی میزان شیوع کرونا» اظهار داشت: این سامانه با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و داده‌های افراد مبتلا به کرونا، میزان شیوع ویروس را در مناطقی که افراد مبتلا حضور داشته‌اند، طی دو هفته پیش بینی می‌کند.

وی گفت: برای کارکرد این سامانه، داده‌های افراد مبتلا به کرونا از سمت وزارت بهداشت در اختیار ما قرار می‌گیرد و با تکنیک‌های مدنظر، این داده‌ها ژئوکد شده و مشخص می‌شود افراد مبتلا به کرونا در کدام مناطق سکونت دارند. به این ترتیب با داده‌های سلامت این افراد، میزان فراگیری کرونا برای مدت دو هفته آینده به صورت محله به محله و از این نظر که ویروس در کدام مناطق شدت یافته یا کاهش پیدا کرده، قابل پیش بینی است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ICT خاطرنشان کرد: این تکنیک هوش مصنوعی بر مبنای جابجایی افراد مبتلا به ویروس کرونا، مشخص می‌کند که احتمال شیوع بیماری در کدام مناطق بیشتر است. هوش مصنوعی الگوی جابجایی افراد را استخراج کرده و ما آن را روی سامانه اعمال کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهیم. با این وجود مشخص می‌شود که تا دو هفته آینده، کدام مناطق مستعد شیوع ویروس کرونا هستند و در کدام اماکن فراگیری ویروس بیشتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه با این الگوریتم تا حد زیادی قابل پیش بینی است که میزان آلودگی در چه محلاتی در حال افزایش است، گفت: هم اکنون این سامانه در تهران به کار گرفته شده و داده‌های البرز هم نیز در اختیار ما قرار می‌گیرد. چرا که درصد قابل توجهی از ساکنان البرز طی روز در تهران در رفت و آمد هستند.

انصاری با بیان اینکه در صورتی که سایر شهرها نیز درخواست استفاده از کاربردهای این سامانه را داشته باشند، آن را در اختیارشان قرار می‌دهیم، افزود: سامانه رصد وضعیت فراگیری ویروس کرونا مبتنی بر هوش مصنوعی، برای انتخابات ۱۴۰۰ نیز در کلانشهر تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه به صورت ویژه و با دقت بیشتر و دیتای کامل‌تر در ایام انتخابات پیش رو کمک می‌کند که به صورت منطقه به منطقه و محله به محله، وضعیت فراگیری ویروس پیش بینی و بر اساس آن، تصمیم گیری برای محدودیت‌های رفت و آمد اعمال شود.

وی گفت: سامانه پیش‌بینی زمانی و مکانی میزان شیوع کرونا با استفاده از هوش مصنوعی، یک سامانه پشتیبانی تصمیم است و به کمک معاونت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی می‌آید. عملکرد این سامانه مطابق با استانداردهای بهداشت جهانی و کاملاً متفاوت از سامانه ماسک است.