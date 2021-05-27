به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بشار الجعفری» معاون وزیر خارجه سوریه سخنانی را در خصوص حمایت کشورش از مسأله فلسطین مطرح کرد. وی گفت: سوریه حمایت از فلسطین را واجب می‌داند.

بر اساس این گزارش، الجعفری تصریح کرد: فلسطین اشغالی برای ما درست همچون جولان اشغالی است. ما دفاع از فلسطین را بر خود واجب می‌دانیم. تنها ابراز همبستگی برای حمایت از مسأله فلسطین کافی نیست.

این مقام سوری در ادامه یادآور شد: سوریه همواره برای هرگونه کمک به فلسطین آماده بوده است و اکنون نیز اینچنین است. تاکنون هزاران نفر از جوانان در جنگ‌های مختلف با صهیونیست‌ها و در مسیر دفاع از مسأله فلسطین جان خود را فدا کرده‌اند. امروز نیز وظیفه ما است که از مسأله فلسطین حمایت کنیم.

بشار الجعفری همچنین عنوان کرد: ما چه در نیویورک چه در ژنو و چه در هر نقطه‌ای دیگر از جهان صراحتاً مواضع خود در حمایت از مسأله فلسطین را اعلام کرده‌ایم. فلسطین در طول تاریخ خود شاهد انتفاضه‌های فراوانی بوده است اما انتفاضه آخر با تمامی انتفاضه‌های گذشته متفاوت است.