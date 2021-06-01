مشکلات هزینه ای دانشگاه ها بعد از بازگشایی در ایام پسا کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفهای، ناصر مطیعی در آئین افتتاح نسل جدید آشپزخانههای دانشگاه فنی و حرفهای مجهز به فناوریهای نوین سیستم بخار مرکزی پخت ترکیبی، که در محل دانشکده دکتر شریعتی تهران برگزار شد گفت: موردی که در حال حاضر جهت ارتقای رفاه خدمات دانشجویان در حال انجام است، در آینده نزدیک آثار مفیدی را در پی خواهد داشت که باعث میشود ضمن صرفه جویی در هزینهها و کاهش عوارض تغذیهای، این دانشگاه به سمت بهداشت و سلامت محوری در امر غذای دانشجویی، حرکت کنند.
وی افزود: دانشگاه فنی و حرفهای از یک محرومیتی در حوزههای زیرساختی به طور عام و در حوزه دانشجویی به طور خاص برخوردار است، ولی خوشبختانه با نگاه توسعهای رئیس دانشگاه، خیز خوبی برای برطرف کردن این محدودیتها برداشته شده است که امیدواریم این نگاه عدالت محور ادامه پیدا کند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: البته از این جهت، وظیفه مدیران آموزش عالی در برابر این دانشگاه سنگینتر میشود چرا که توسعه و پیشرفت دانشگاه فنی و حرفهای با رسالتی که دارد، ضمن پر کردن حلقه مفقوده علم و عمل در جامعه، مهارتهای لازم را در کنار آموزش تئوری، به دانشجویان ارائه میدهد.
مطیعی تصریح کرد: دانشگاه فنی و حرفهای در نوع خود یک وزارتخانه با پراکندگی جغرافیای است که کار مدیریت را بسیار سخت میکند اما با جدیت و پیگیری دوستان امیدواریم بر این محرومیت تاریخی غلبه شود و دانشگاه هم از لحاظ رفاهی و هم آموزشی بتواند سرآمد باشد.
وی یادآور شد: یکی از مسائلی که نگرانش هستیم بازگشایی دانشگاهها در ایام پسا کرونا است که با مشکلاتی در هزینهها، مواجه میشویم، البته از یک جهت خوشحالیم چرا که دانشگاه بدون دانشجو نوعی فضای رکود را ایجاد میکرد و امید آن را داریم با همت وزارت بهداشت و مجموعهی دستگاههای ذیربط، دانشجویان به این فضاها بازگردند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: البته ما در سال ۱۴۰۰ برنامه و طرحهای ارتقا را پیش رو داریم و همچنان حمایت خود را در مسیر توسعه زیرساختهای دانشگاه، ادامه خواهیم داد.
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