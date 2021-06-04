بستری ۲۱۹ بیمار کرونایی در اردبیل/۱۶ بیمار از نفس افتادند

شهرام حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در هفته گذشته شاهد ثبات تعداد بستری‌های روزانه بیماران کرونایی در بیمارستان‌های استان اردبیل بوده ایم اظهار کرد: در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری دورهمی یا سفر در تعطیلات ماه خرداد پیش بینی می‌شود هفته آینده تعداد بستری‌های روزانه افزایش یابد

وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ بیمار جدید کرونایی به بیمارستان‌های استان مراجعه و با توجه به وضعیت و شدت ابتلاء به بیماری در سریع‌ترین زمان ممکن در بخش‌های کرونایی بستری شدند تا روند مداوا این بیماران توسط کادر درمانی پیگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به مقایسه آمار بستری‌های بیمارستان‌ها در هفته جاری نیز پرداخت و گفت: آمار بستری‌ها در هفته گذشته روند ثابتی داشته و تعداد بستری‌های روزانه بین ۲۵ تا ۳۳ بیمار بوده ولی در مجموع ۲۱۹ بیمار جدید در هفته گذشته با تشخیص کادر درمان مورد مداوا در بخش‌های مختلف کرونایی بیمارستان‌های استان اردبیل قرار گرفتند.

حبیب زاده ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار اردبیل از فوت یک بیمار جدید کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: مجموع جان باختگان کرونایی در هفته گذشته به ۱۶ نفر رسیده که نسبت به هفته‌های گذشته روند کاهشی ۵۰ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: هم اکنون ۴۱ بیمار بدحال کرونایی نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که با توجه وضعیت و شدت درگیری با بیماری پیش بینی می‌شود متأسفانه شاهد فوت چندین بیمار کرونایی از بخش مراقبت‌های ویژه در هفته آینده باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل تصریح کرد: در شبانه روز گذشته ۴۰ بیمار کرونایی نیز با بهبودی نسبی از بیمارستان‌های استان اردبیل مرخص شدند و بررسی آمار بهبود یافتگان در هفته گذشته نشان می‌دهد روند بهبود بیماران کرونایی نیز با توجه به میزان شدت بیماری از وضعیت مناسبی برخوردار بوده به طوری که در هفته گذشته به میزان هر بیمار بستری شده در بخش کرونایی یک بیمار بهبود پیدا کرده و مجموع بهبود یافتگان کرونایی به ۲۳۸ نفر رسید.

حبیب زاده وضعیت کرونا را در شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر و خلخال در وضعیت نارنجی و شهرستان‌های پارس آباد، گرمی، بیله سوار، نیر، نمین، سرعین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت زرد اعلام کرد.

با سفر و برگزاری دورهمی کرونا را به وضعیت قرمز نرسانیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به اینکه بسیاری از افراد تصور می‌کنند با فاصله کم و با استفاده از ماسک به این بیماری مبتلا نمی‌شوند افزود: بر اساس تحقیقات انجام گرفته تشخیص ناقلان بی علامت ویروس کرونا ممکن نیست و لذا رعایت فاصله اجتماعی هنگام صحبت با فرد مقابل با وجود استفاده از ماسک ضروری است چرا که قطرات پخش شده از طریق ماسک در فواصل کمتر از یک متر و ۸۲ سانتی متر به آسانی ویروس کرونا را انتقال می‌دهد.

وی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم تردد غیر ضروری در اماکن شلوغ و پر تجمع تاکید کرد و گفت: قدرت انتقال ویروس کرونا همچنان بالا است لذا از شهروندان در خواست می‌شود از برگزاری هر گونه دورهمی و تجمع خانوادگی و یا سفرهای تابستانی خودداری کرده و جان خود و دیگران را به خطر نیاندازند.