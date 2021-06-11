کشف ۹ فقره انواع سرقت در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افشین یاری اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت نیز در شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، ۹ فقره انواع سرقت شامل دوچرخه، احشام و اماکن خصوصی کشف و ۶ سارق نیز دستگیر شدند.

یاری با اشاره به سایر عملکرد رده‌های تابعه در این مدت، بیان داشت: علاوه بر کشف مقدار ۴۲۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۱ معتاد و خرده فروش مواد مخدر و ۱۱ نفر هم به دلیل ارتکاب سایر جرایم دستگیر و همچنین ۲ دستگاه خودرو مزاحم و متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.