لرستان نیازمند تحول جدی در حوزه زیرساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی روز جمعه در سخنانی در شبکه افلاک لرستان با اشاره به احصای مشکلات شهرستان‌های مختلف کشور اظهار داشت: چهار بار به مراکز استان‌ها و برخی شهرستان‌ها رفته‌ام و از نزدیک با برخی از مشکلات و معضلات مردم آشنا هستم.

زمینه تغییر و تحول آماده است

وی با بیان اینکه یک درگاه و سایت اینترنتی را در این رابطه ایجاد و برای تک تک شهرستان‌ها مشکلات را احصا کرده‌ایم گفت: این امر یک تحقیق بیش از یک ساله است و مردم و نخبگان می‌توانند اینها را بر روی سایت ببینند و اگر مشکلات دیگری را هم داشتند می‌توان آنها را جایگزین کرد، این یک کار و تحقیق مفصل است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: همچنین یک کار و تحقیق نخبگانی هم از شهرستان‌ها جمع آوری کرده‌ایم، زمینه تغییر و تحول آماده است و این ما هستیم که باید دست به دست هم دهیم.

زاکانی در ادامه سخنان خود با اشاره به استان لرستان عنوان کرد: برای بنده توفیق بود که در ایام دفاع مقدس، در برخی عملیات‌ها در کنار رزمندگان غیور تیپ حضرت ابوالفضل (ع) که بعداً ارتقا پیدا کرد، شاهد بزرگی‌ها، عظمت‌ها و غیوری شما مردم خوب لرستان باشم.

وی با تاکید بر اینکه ما توفیق داشتیم سالیان سال وقتی به منطقه و جنوب می‌رفتیم از برخی شهرستان‌های لرستان عبور کنیم گفت: آشنایی خاصی با لرستان دارم و برای خودم لطف و بزرگی می بی نم که در خدمت مردم عزیز این استان باشم.

وجود ظرفیت‌های طبیعی بالا در لرستان

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: به شهدا، بزرگان و… لرستان سلام و دورود می‌فرستم، بزرگانی مانند آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی، سید فخرالدین رحیمی، حجت الاسلام محمد مهدی روشن و شهیدان قاسم مدهنی، نجات علی زمانی گنجی و محمد حسن چگنی از شهدای شاخص استان هستند.

زاکانی با بیان اینکه افتخار است که این استان با یک جغرافیای نه چندان بزرگ شهدای فراوانی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، در جنگ مشهور بود وقتی که جایی مشکل پیش می‌آمد، جایی کوهستانی بود و یا کار به گره می‌افتاد، می‌گفتند که به بچه‌های تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) بگویید که بیایند تا این گره را باز کنند.

وی با اشاره به اینکه به شما ما افتخار می‌کنیم و به عنوان یک بچه رزمنده و فردی که تلاش کرده‌ایم خود را وقف انقلاب، اسلام، میهن کنم و همیشه بدهکار هستم و خواهم بود، برایم سخت است که این استان با این جغرافیای زیبا و امکان طبیعی جز استان‌هایی باشد که دچار یک عقب افتادگی از بعد رسیدگی، باشد گفت: جغرافیای لرستان را اگر هر نقطه‌ای داشت، مردان غیور و زنان بزرگوار این استان و جمعیت با اهتمام این استان را اگر هر استان دیگر داشت، آب، خاک، شرایط این چنین را اگر استان دیگر داشت، به راحتی آن استان می‌توانست یک استان سرآمد باشد.

لرستان نیازمند تحول جدی در حوزه زیرساخت است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: متأسفانه عدم رسیدگی‌ها و دقت‌ها شرایط را به سمتی برده که استان در معرض آسیب‌های متعددی قرار دارد، به عنوان کسی که سال‌ها و مدت‌ها در رفت و آمد در این استان بوده‌ایم، در مقرر هایی در این استان مستقر بوده‌ام، از نزدیک می‌دیدم که چه مشکلات بزرگی را مردم این استان با گوشت و پوست خودشان لمس می‌کنند.

زاکانی با تاکید بر اینکه سیلاب به مردم خوزستان و لرستان آسیب زد و زندگی آنها را ویران کرد ادامه داد: توفیق داشتم در آن ایام با حضور در پلدختر و منطقه، از نزدیک ببینم که مردم چه بلای بزرگی را مردم تحمل می‌کنند به خاطر اینکه زیرساخت‌های آنجا کامل نیست و شرایط به سمتی بحرانی رفته و مردم این سیلاب ویرانگر را تحمل می‌کنند.

وی ادامه داد: البته تلاش و کوشش آنها زبانزد بود، مهمان نوازی آنها برای ما الگو بود، چند روزی که در پلدختر مستقر بودم و تلاش می‌کردیم که به مردم عزیز کمک کنیم، می‌دیدم که مردان و زنان آنها با چه غیرتی آنجا کار می‌کنند و ما با افتخار در خدمت آنها بودیم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: معتقدم این استان شایسته بیش از آن چیزی است که امروز مشاهده می‌کنیم، نباید ما به این بسنده کنیم که یک تغییرات صوری و ظاهری را برای استان طلب کنیم، استان نیازمند تحول جدی در حوزه زیرساخت است، البته امکاناتی در سالیان گذشته پیدا کرده اما این اصلاً کافی نیست.

ضعف در حوزه امکانات درمانی لرستان

زاکانی بیان داشت: در حوزه زیرساختی، ایجاد امکانات برای اشتغال و پیشرفت، این استان نیازمند به توجه خاص است، معتقد هستم همه امکانات و شرایط در این استان برای تغییر مهیا است.

وی افزود: دولت اقدام و اصلاح، توجه خود را به این معطوف کرده که هم در بعد جهش تولید یک کار جدی و اساسی را انجام دهد و هم در بعد ارائه خدمات بتواند خدمت شایسته ای را به مردم داشته باشد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: نباید هر کسی که درد دارد، غیر از درد بیماری، درد بی پولی بکشد، یکی از نکاتی که بنده خیلی با آن مواجه بودم این بود که بخشی از مراجعه کنندگان به بیمارستان حضرت امام، از استان لرستان بودند، به دلیل اینکه امکانات در این استان کم است، بهتر است که این خدمات در خود لرستان به مردم ارائه شود.

زاکانی با بیان اینکه در حوزه سلامت نیازمند یک تحول هستیم ادامه داد: در حوزه معیشت نیازمند یک اقدام قاطع هستیم تا ریشه فقر مطلق در سال اول دولت اقدام و اصلاح کنده شود، یک بسته شش قسمتی در حوزه‌های بنزین، بهره مندی از مسکن، بهره مندی از کالاهای اساسی، پرداخت پول به سه دهک پایین جامعه و… برای خدمت داریم.