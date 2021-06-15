تصویب طرح بازآفرینی شهر فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صالحی امیر اظهار کرد: هدف از انجام طرح بازآفرینی شهر فامنین باز زنده سازی و ساماندهی بازار فامنین، بهسازی و ایجاد فضاهای شهری و سرزندگی در محله باغ نظر برای ساکنین این محله بوده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح با توجه به اینکه این شهر در مسیر آزدراه تهران_همدان است تأثیر بسیار زیادی در افزایش گردشگری این شهر خواهد داشت.

صالحی امیر یادآور شد: تهیه این طرح از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و پس از بررسی‌های انجام شده در کمیته‌های فنی_تخصصی، کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است.