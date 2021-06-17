تأکید «مارتین گریفیتس» بر لزوم پایان فوری جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن با «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات یمن بحث و تبادل نظر کردند. گریفیتس در این دیدار بر لزوم پایان فوری جنگ یمن تأکید کرد و گفت: بحران یمن راه حل نظامی ندارد.

ایمن الصفدی نیز با تأکید بر مواضع کشورش مبنی بر لزوم پایان هرچه سریع‌تر جنگ یمن، گفت: جنگ یمن تاکنون پیامدهای انسانی زیادی به دنبال داشته است. این جنگ باید بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۱۶ سازمان ملل پایان یابد.

پیشتر، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن سخنانی را در خصوص مذاکرات با ائتلاف متجاوز سعودی مطرح کرد. وی با انتشار یک پست توئیتری آخرین مواضع دولت صنعاء در این زمینه را اعلام کرد.

محمد علی الحوثی در توئیت خود آورده است: اگر ائتلاف متجاوز سعودی به پاسخ «عبدالملک الحوثی» به پیام پادشاه عمان واکنش مثبت نشان دهند، صنعاء مانعی در مسیر ازسرگیری گفتگوها در قطر نمی بیند.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در این توئیت تأکید کرده است: به هر حال، صنعاء هیچ مشکلی با ازسرگیری گفتگوها در قطر ندارد. برگزاری این گفتگوها مستلزم این است که ائتلاف متجاوز آمادگی انجام آن را داشته باشد.