ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز یکشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۰، ۵۰ هزار دُز واکسن سینوفارم کرونا ساخت کشور چین وارد استان کرمانشاه می‌شود.

وی افزود: با ورود این محموله به استان کرمانشاه، از فردا تزریق دُز دوم واکسن سینوفارم کرونا برای افرادی که دُز نخست آن را قبلاً تزریق کردند، آغاز می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به آغاز تزریق دُز دوم واکسن اسپوتنیک کرونا ساخت کشور روسیه در این استان، گفت: برای این مرحله از تزریق واکسن کرونا، در روزهای گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ دُز واکسن اسپوتنیک وارد استان کرمانشاه شد.

شکیبا با اشاره به نحوه فراخوان نوبت دهی تزریق دُز دوم واکسن کرونا تصریح کرد: از طریق مراقبین سلامت و بهورزان به افرادی که دُز نخست این واکسن را تزریق کردند، اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به افراد بالای ۷۰ سال در شهر و افراد بالای ۶۰ سال در روستاهای استان کرمانشاه که تاکنون دُز نخست واکسن کرونا را تزریق نکردند، گفت: این افراد باید در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند، یک روز پس از ثبت نام به فرد مذکور برای تزریق واکسن کرونا در مراکز تجمیعی نوبت داده می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به احتمال شکل‌گیری موج پنجم ویروس کرونا در این استان، افزود: مردم حتی کسانی که واکسن کرونا را تزریق کردند، نباید نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک سهل انگار باشند.