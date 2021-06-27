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۶ تیر ۱۴۰۰، ۸:۴۵

معاون انتظامی گلستان:

هیچ کودک ربایی سریالی در گلستان رخ نداده است

هیچ کودک ربایی سریالی در گلستان رخ نداده است

گرگان- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: هیچ مورد کودک ربایی سریالی در استان گلستان رخ نداده است و مطالب منتشره طی روزهای اخیر در فضای مجازی کذب است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رضی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طی روزهای اخیر در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر کودک ربایی سریالی در سطح استان منتشر شد که با توجه به حساسیت موضوع، مراتب در دستور کار پلیس قرار گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان افزود: طی بررسی های تخصصی و اطلاعاتی ماموران، مشخص شد طی روزهای اخیر هیچ موردی از کودک ربایی در گلستان رخ نداده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون هم چند فقره آدم ربایی در سطح استان به وقوع پیوسته که علت همه آنها اختلافات مالی و شخصی بوده است.

رضی توضیح داد: از این پرونده ها تنها یک مورد مربوط به ربایش پسر ۱۰ ساله در اردیبهشت ماه امسال به دلیل اختلافات مالی بود که پلیس وی را نجات داده و به آغوش خانواده اش برگرداند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: همچنین تلاش ها برای به سرانجام رسیدن آخرین پرونده که مربوط به گروگان گیری مردی ۳۰ ساله به دلیل اختلافات مالی است، ادامه دارد.

وی بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم اخبار را همواره از منابع موثق و کانال های رسمی پیگیری کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

کد مطلب 5244902

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
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      چرا دورغ میگین پس این فیلمها چیه بخدا الان چند شبانه روزه ارامش نداریم

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