ایجاد فضای فیزیکی مناسب ابزاری برای ترویج فرهنگ مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به اینکه توانمندی کشورها بر اساس جایگاه علمی ارزیابی میشود، گفت: انسانهای اهل علم، همیشه نقش تأثیرگذاری ایفا میکنند.
وی ادامه داد: در جامعه کتاب خوان، بزهکاری و جرم کمتر مشاهده میشود و در نتیجه میزان زندانیان آن کشور به مراتب کمتر است.
استاندار گیلان با بیان اینکه کتاب راهنمایی بدون مزد بوده که منتقل کننده فرهنگ یک نسل به نسل دیگر است، افزود: فعالیت خیران در کتابخانه سازی به واسطه وجود نگاه دوستی و صداقت است.
وی احداث کتابخانه و توجه به فضاهای فیزیکی را یکی از ابزارهای ترویج مطالعه برشمرد و گفت: کتابداران باید با استفاده از ظرفیتهای مختلف در معرفی کتاب و ترویج کتابخوانی در جامعه نقشآفرینی کنند.
زارع اضافه کرد: با توسعه کتابخوانی الکترونیکی از مطالعه مطالب تکراری، جلوگیری و با ترویج بسترهای موجود در فضاهای مجازی، افراد جامعه به این سمت که دسترسی بهتر، ارزانتر و آسانتری دارند؛ هدایت میشوند.
وی ادامه داد: باید با استفاده از فناوریهای جدید در زمینه ترویج مناسب و مطلوب فرهنگ مطالعه در جامعه اقدام شود.
استاندار گیلان بر ضرورت توجه به ترویج فرهنگ مطالعه در مناطق کم برخوردار، محروم و حاشیه شهر نیز اشاره و اضافه کرد: شهرداریها باید با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی شرایط را برای بهره مند از کتابخانه های سیار در این مناطق فراهم کند.
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی گیلان با تأکید بر انتشار کتاب خوب و متناسب با نیاز امروز جامعه، گفت: در این صورت میتوانیم شاهد اثرگذاری اندیشهها بر تصمیمگیریها باشیم.
وی تأکید کرد: شهرداریها با ایجاد و معرفی بهتر کتابخانههای عمومی و نیز ارائه خدمات مطلوب به کتاب خوانان، به ترویج فرهنگ مطالعه در شهرها بپردازند.
استاندار گیلان تکمیل کتابخانه مرکزی رشت را یکی از مطالبات بهحق مردم، جامعه فرهنگی و اهالی کتاب استان عنوان کرد و گفت: این کتابخانه به لحاظ معماری، طراحی و موقعیت جغرافیایی، از جمله کتابخانههای کم نظیر در کشور است.
وی ادامه داد: نواقص و کاستیهای کنونی کتابخانه مرکزی رشت باید بهسرعت برطرف شود تا در هنگام بهره برداری و افتتاح شاهد مشکلی نباشیم.
زارع همچنین به موضوع پرداخت نیم درصد شهرداریها به کتابخانه اشاره و با بیان اینکه بی توجهی به این موضوع سبب میشود تا نهاد کتابخانه نتواند به فعالیتهای خود به درستی عمل کند، افزود: فرمانداران باید این موضوع را پیگیری کنند و شهرداریها نیز ۱۰ روز برای پرداخت بدهیها خود فرصت دارند.
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