مراسم گرامیداشت شهید بهشتی و یاران شهیدش در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهادت شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان و هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در مسجد امام حسن (ع) روستای احمدآباد ورامین با حضور احاد مردم و برخی از مسئولین برگزار شد.

در این مراسم رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران طی سخنانی گفت: چهل سال قبل جریان نفاق می‌خواست کاری کند که چهره‌های انقلابی در نزد مردم منفور شوند، هر جا شهید بهشتی می‌رفت حاشیه داشت و در سفر ایشان به ورامین هم جریان نفاق بیکار ننشست سعه صدر و روح بلند ایشان باعث شد که مخالفان وی هم به حقانیت ایشان پی ببرند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: مظلومیت شهید بهشتی از شهادت ایشان دردناک‌تر است که حتی برخی از حزب اللهی‌ها و انقلابی‌های بی بصیرت برای ایشان رجز می‌خواندند اما مقدرات الهی طوری بود که با شهادت ایشان چهره و سیرت واقعی این مرد الهی برای مردم روشن شود.

وی با نگاه به واقعه ششم تیر و ترور مقام معظم رهبری در این روز بیان کرد: مقدرات الهی در شش تیر برای حضرت آقا باعث شد که ایشان در فاجعه هفتم تیر حضور نداشته باشند تا جامعه اسلامی از وجود ایشان بهره مند شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنده نگه داشتن یاد شهید بهشتی را زنده نگه داشتن ارزشهای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: اگر ایشان شهید نمی‌شدند جریان نفاق شناخته نمی‌شد، جریان نفاق هم اکنون هم وجود دارد و نمونه آن حرکت اخیر پهباد علیه اهداف امنیتی ما بود.

وی گفت: کشوری که تحریم دارویی هم شد اما اکنون به همت جوانان چند نوع واکسن تولید می‌کند، حضور عزتمندانه و آگاهانه علی رغم مشکلات و انتخاب رئیس جمهور انقلابی در صحنه دارد، اما دشمن بیکار نیست و معضلات فراوانی داریم، که باید با آگاهی و همدلی در صدد رفع آن‌ها برآییم.

وی افزود: تلاش‌های منافقین علیه انقلاب به شکل دیگری در جریان است و باید مردم ما با دشمن شناسی توطئه‌های آنها را خنثی سازند.

در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل به عمل آمد.