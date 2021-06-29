سومین نوآوردگاه «مرکز نوآوری ایرانسل» برگزار شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این نوآوردگاه (Startup Weekend)، از اول تا پنجم تیرماه ۱۴۰۰، توسط مجموعۀ «ایرانسللبز (Irancell Labs)» در «شتابدهندۀ کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، به صورت نیمهحضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار شد و ۱۰ تیم استارتاپیِ شرکتکننده که پس از ثبتنام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.
در این نوآوردگاه گروههای استارتاپی شرکتکننده، در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال، سلامت دیجیتال، خدمات مبتنی بر موقعیت، رایانش ابری، بازاریابی دیجیتال و ویدیوی درخواستی (VoD)، شرکت داشتند و پس از برگزاری کارگاههای مختلف به صورت آنلاین، در روز پایانی نوآوردگاه، ایدۀ خود را در حضور داوران ارائه کردند.
تیمهای برتر این رویداد، تابستان امسال، در دومین دورۀ پیششتابدهی و شتابدهیِ شتابدهندۀ کهکشان، حضور خواهند یافت.
نخستین دورۀ پیششتابدهی شتابدهندۀ کهکشان ایرانسل لبز، طی سه ماه، با حضور هشت تیم استارتاپی برگزیدۀ نوآوردگاه اول و دوم مرکز نوآوری ایرانسل و با تمرکز بر «آموزشهای کاربردی»، «ارزشآفرینی» و «رویکرد لین استارتاپ» برگزار شد و اردیبهشت ماه امسال، پایان یافت.
نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، از ۱۶ تا ۱۸ آبانماه ۱۳۹۹، با حضور دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت ۱۰ تیم استارتاپی برگزار شده بود.
دومین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل نیز از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط مجموعۀ «ایرانسللبز (Irancell Labs)» در «شتابدهندۀ کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، برگزار شده و ۱۲ تیم استارتاپیِ شرکتکننده که پس از ثبتنام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.
مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» و با هدف فرصتآفرینی در زمینۀ فناوریهای برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسانها و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شده است.
چشمانداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانشبنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخشهای اصلی آن هستند. ایرانسل، نخستین ارائهدهندۀ ۵G در ایران، با راهاندازی مرکز نوآوری، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آیندهای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از فناوریهای برتر در حوزههای مختلف، خلق ارزش کند.
تیمهای استارتاپی میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و مطالعۀ زمینههای مورد حمایت، به بخش «مرکز نوآوری ایرانسل» در وبسایت ایرانسل لبز به نشانی labs.irancell.ir مراجعه کنند.
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