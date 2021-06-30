به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک صبح چهارشنبه در دیدار عبدالله بیان سرپرست مخابرات منطقه البرز که به همراه تنی چند از معاونین و کلانتری مدیر مخابرات اشتهارد در فرمانداری شهرستان صورت گرفت، با قدردانی از تلاش مدیریت و پرسنل مخابرات شهرستان در بهینهسازی و تقویت برخی تجهیزات شهری و روستایی در هفته ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: اشتهارد یک شهرستان در حال توسعه است و نیازمند توجه بیشتر مدیران عالی استانی در همه بخشها است.
وی بیان کرد: در حوزه مخابرات هم این شهرستان نیازمند برخی تجهیزات و بروزرسانی سیستمهای خدمات تلفنی و اینترنتی است تا بتواند از بروز مشکلاتی در حوزه کندی و قطعی اینترنت جلوگیری کند.
فرماندار اشتهارد با اشاره به وجود دو شهرک صنعتی در این شهرستان تصریح کرد: این فرآیند بهینهسازی و تقویت زیرساختهای مورد نیاز در شهرکهای صنعتی هم مورد تأکید است که امیدواریم با تلاش و پیگیری مدیران استانی مخابرات در تأمین و تخصیص منابع اعتباری مشکلات این حوزه رفع شود.
وی متذکر شد: بدون شک پیشرفت و توسعه همهجانبه زیرساختهای مخابراتی در این شهرستان باعث جهش مناسبی در زمینه خدماترسانی به مردم میشود و در این زمینه شاهد تحول مناسبی خواهیم بود.
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