به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک صبح چهارشنبه در دیدار عبدالله بیان سرپرست مخابرات منطقه البرز که به همراه تنی چند از معاونین و کلانتری مدیر مخابرات اشتهارد در فرمانداری شهرستان صورت گرفت، با قدردانی از تلاش مدیریت و پرسنل مخابرات شهرستان در بهینه‌سازی و تقویت برخی تجهیزات شهری و روستایی در هفته ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: اشتهارد یک شهرستان در حال توسعه است و نیازمند توجه بیشتر مدیران عالی استانی در همه بخش‌ها است.

وی بیان کرد: در حوزه مخابرات هم این شهرستان نیازمند برخی تجهیزات و بروزرسانی سیستم‌های خدمات تلفنی و اینترنتی است تا بتواند از بروز مشکلاتی در حوزه کندی و قطعی اینترنت جلوگیری کند.

فرماندار اشتهارد با اشاره به وجود دو شهرک صنعتی در این شهرستان تصریح کرد: این فرآیند بهینه‌سازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی هم مورد تأکید است که امیدواریم با تلاش و پیگیری مدیران استانی مخابرات در تأمین و تخصیص منابع اعتباری مشکلات این حوزه رفع شود.

وی متذکر شد: بدون شک پیشرفت و توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌های مخابراتی در این شهرستان باعث جهش مناسبی در زمینه خدمات‌رسانی به مردم می‌شود و در این زمینه شاهد تحول مناسبی خواهیم بود.