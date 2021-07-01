تداوم ناپایداری هوای گلستان/احتمال وقوع سیلاب مجدد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی از روز گذشته (چهارشنبه) وارد گلستان شده و فعالیت آن در برخی از نقاط سبب به راه افتادن سیلاب شد.

با تداوم فعالیت این سامانه، هواشناسی و آب منطقه ای گلستان نسبت به وقوع سیلاب مجدد در استان هشدار داده و از مردم خواستند که در حاشیه رودخانه ها اتراق نکنند.

مدیرکل هواشناسی گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از روز چهارشنبه سامانه ناپایداری وارد استان شده و باعث باراش باران در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای و وزش باد شده است.

نوربخش داداشی افزود: تاکنون در ارتفاعات شهرستان مراوه تپه و قازان قایه ۴۴ میلی متر، ارتفاعات شهرستان رامیان ۳۸ میلی متر و در افراتخته ۱۷ میلی متر بارش ثبت شده است.

وی اضافه کرد: شرایط ناپایدار و رگبار و رعد و برق تا شامگاه شنبه در استان تدوام دارد.

مدیرکل هواشناسی گلستان بیان کرد: به دلیل بارش های نقطه ای شدید امکان ایجاد رواناب و سیلاب هم وجود دارد بنابراین از هم استانی ها تقاضا می کنیم از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه ها و از چرای دام در مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

داداشی گفت: امروز بالاترین دما در اینچه برون با ۴۰ درجه ثبت شده و دمای گرگان هم به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید.

وی اضافه کرد: برای جمعه هم شرایط دمایی مانند امروز است و از روز شنبه با خروج این سامانه ناپایدار، شاهد افزایش مجدد دما در استان خواهیم بود.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان هم گفت: اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح نارنجی، وقوع رگبار و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در استان به ویژه نواحی کوهستانی و کوهپایه ای و به تبع آن، آبگرفتگی برخی معابر و افزایش رواناب و سیلاب ناگهانی در استان را پیش بینی کرده است.

حسین دهقان افزود: براساس هشدار فوق، شرکت آب منطقه ای گلستان از هم استانی ها و عموم مردم تقاضا دارد در حاشیه رودخانه های دایمی و فصلی استان توقف نکنند و از نزدیک شدن به رودخانه ها، مسیل ها و مخازن سدها و تأسیسات آبی خودداری کنند.