همکاری هسته ای هند و آمریکا به مرحله تاریخی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاندولیزا رایس" امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا و هند با تکمیل مذاکرات درباره توافقنامه همکاری های هسته ای صلح آمیز به مرحله ای تاریخی در همکاری های استراتژیک خود رسیده اند.

طبق قرارداد هسته ای هند و آمریکا که مغایر با سیاست 30 ساله واشنگتن در عدم صادرات هسته ای به کشورهای غیرعضو در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی(ان پی تی)است، واشنگتن سوخت و فناوری اتمی در اختیار هند قرار می دهد. در ماه دسامبر گذشته(آذر) کنگره این قرارداد را تصویب کرد. اما دو کشور اختلاف نظرهایی درباره نحوه اجرای قرارداد داشتند که سرانجام در مذاکرات هفته گذشته "نیکلاس برنز" و "شیوشنکار منون"، معاونان وزرای امورخارجه دو کشور در واشنگتن، توافقنامه ای درباره اجرای قرارداد به امضا رسید.

رایس در اینباره گفت: تکمیل موفقیت آمیز متن(توافقنامه) به ما اجازه می دهد که در زمینه اجرای قرارداد به جلو حرکت کنیم.

مراحل بعدی برای نهایی شدن اجرای قرارداد، تصویب آن از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز گروه تامین کنندگان مواد هسته ای متشکل از 45 کشور است.



رایس خاطر نشان کرد: به محض این که این اقدامات انجام شود، رئیس جمهور بوش متن قرارداد را برای تصویب نهایی به کنگره آمریکا ارائه خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا به جزئیات توافقنامه اشاره ای نکرد، اما بر اساس گزارش های منتشرشده، فراتر از قراردادی است که در ماه دسامبر به تصویب کنگره رسید. نمایندگان کنگره تهدید کرده اند اگر توافقنامه پادمان های لازم برای جلوگیری از کابرد فناوری صادراتی آمریکا برای مقاصد نظامی را دور زده باشد، آن را تصویب نخواهند کرد.