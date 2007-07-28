"وقتی به تو می اندیشم" به پیشخوان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل 71 قطعه شعر از جمله "آیههای عشق"، "بهاری ترین"، " گلزار خاطره"، "وارث خون"، "مدرسه عشق" و ... در قالب آزاد و سپید است.
در مقدمه کتاب فوق آمده است: "وقتی به تو میاندیشم کلماتم بوی تو را میگیرد و یاد زمزمه هایت در گوش جانم آهنگ آسمانی عشق را تداعی میکند. ای سبزترین واژه که بهار به زمین هدیه کرده است. دوست دارم فقط برای تو بگویم و برای تو بنویسم..."
در شعری از این کتاب با عنوان «ارتفاع بی پایان» می خوانیم:
در سرزمین من، مردانی هستند
که سنگ و نخل را میشناسد
و در سکوت نیایش شبانه
تا ارتفاع بیپایان میروند
و فرشتگان ملکوت برایشان دست تکان میدهند
«وقتی به تو میاندیشم» (نشر شاهد) در 84 صفحه و شمارگان 1200 نسخه با بهای 1500 تومان در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
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