"وقتی به تو می اندیشم" به پیشخوان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل 71 قطعه شعر از جمله "آیه‌های عشق"، "بهاری‌ ترین"، " گلزار خاطره"، "وارث خون"، "مدرسه عشق" و ... در قالب آزاد و سپید است.

در مقدمه کتاب فوق آمده است: "وقتی به تو می‌اندیشم کلماتم بوی تو را می‌گیرد و یاد زمزمه ‌هایت در گوش‌ جانم آهنگ آسمانی عشق را تداعی می‌کند. ای سبزترین واژه که بهار به زمین هدیه کرده است. دوست دارم فقط برای تو بگویم و برای تو بنویسم..."

در شعری از این کتاب با عنوان «ارتفاع بی ‌پایان» می خوانیم:

در سرزمین من، مردانی هستند

که سنگ و نخل را می‌شناسد

و در سکوت نیایش شبانه

تا ارتفاع بی‌پایان می‌روند

و فرشتگان ملکوت برایشان دست تکان می‌دهند

«وقتی به تو می‌اندیشم» (نشر شاهد) در 84 صفحه و شمارگان 1200 نسخه با بهای 1500 تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.