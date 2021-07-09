پلیس هائیتی دو آمریکایی را به اتهام قتل «ژوونل موئیز» دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لئون چارلز» مدیرکل پلیس ملی هائیتی با اشاره به اینکه تیمی مسلح و ۲۸ نفره شامل ۲۶ کلمبیایی و ۲ آمریکایی عملیات ترور «ژوونل موئیز» را اجرا کردند، خاطرنشان کرد که از کل این مهاجمان دو آمریکایی و ۱۵ کلمبیایی دستگیر شده، سه کلمبیایی دیگر کشته شده و هشت کلمبیایی مظنون دیگر تحت تعقیب هستند.

وی در ادامه افزود که «تسلیحات و ادوات بکار رفته در این عملیات ترور توسط پلیس جمع آوری شد».

«دیه گو مولانو آپونته» وزیر دفاع کلمبیا نیز اندکی بعد اعلام کرد که مظنونان به قتل موئیز، نظامیان بازنشسته ارتش کلمبیا بودند.

وی شامگاه پنج شنبه در یک پیام توئیتری نوشت: «اینترپل از دولت کلمبیا و پلیس ملی خواسته تا اطلاعات مربوط به عاملان این جنایت را در اختیار آنها قرار دهند. اطلاعات اولیه نشان می دهد که آنها شهروندان کلمبیایی بوده و بازنشسته ارتش و ارتش ملی این کشور هستند».

وی در ادامه گفت که دولت کلمبیا به پلیس و ارتش گفته بود که در جریان تحقیقات کمک خواهد کرد.

گفتنی است، گروهی از افراد مسلح صبح روز چهارشنبه با یورش به اقامتگاه شخصی ژوونل موئیز، رئیس جمهور هائیتی، وی را به ضرب گلوله ترور کردند. برخی از این مهاجمان به زبان اسپانیایی صحبت می‌کردند. بانوی اول این کشور نیز در این یورش مسلحانه زخمی شده است.