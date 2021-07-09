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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۹:۳۴

در پیامی مطرح شد؛

تسلیت سردار قاآنی برای درگذشت «احمد جبرئیل»

تسلیت سردار قاآنی برای درگذشت «احمد جبرئیل»

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، در پیامی درگذشت احمد جبرائیل دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین را تسلیت گفت.

در بخشی از پیام تسلیت سردار قاآنی آمده است: این مرحوم بزرگوار، با شخصیت و سیره خود، رویکرد یکپارچه و متکاملی را در ایجاد ماهیت مقاومت شکل داد.

قدس و آزادسازی سراسر خاک فلسطین، قطب‌نمای دائمی ابوجهاد (احمد جبرائیل) بود که حتی یک روز از آن دور نشد.

با وجود تمام وسوسه‌ها و ارعاب‌ها علیه احمد جبرائیل، او به این نکته ایمان داشت که بازپس‌گیری فلسطین تنها با سلاح مقاومت ممکن است. او از بنیانگذاران محور مقاومت بود و تمام توان خود را برای خدمت به این محور صرف کرد و به خون شهدا وفادار باقی ماند.

کد مطلب 5253695

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