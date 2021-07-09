صمد نوتاش در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قرار است مؤسسه آموزشی و آکادمی فوتبال کشور در منطقه شمالغرب در اردبیل راهاندازی شود تا بحث استعدادیابی مورد توجه قرار گیرد.
وی به فعالیت متنوع مدارس فوتبال و فوتسال در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: همه ساله و در فصل تابستان فعالیت این مجموعهها رونق میگیرد و امسال نیز به رغم شرایط کرونایی با رعایت موازین بهداشتی سعی شده تا در این مدارس پذیرش نوجوانان و جوانان را با استعدادیابی و معرفی نفرات برتر شاهد باشیم.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل تصریح کرد: راهاندازی مؤسسه و آکادمی فوتبال رسمی فدراسیون فوتبال در شمالغرب به میزبانی اردبیل زمینهای را فراهم خواهد کرد تا کارشناسان، مدرسان و پیشکسوتان رشته فوتبال استعدادهای ناب فوتبالی را در این استان و استانهای همسایه شناسایی و آنها را در سطح ملی به تیمهای پایه معرفی کنند.
نوتاش افزود: در دیدار اخیر با فدراسیون فوتبال پیشنهاد کردیم تا میزبان اردوی آمادگی تیم فوتبال و فوتسال بانوان در اردبیل باشیم که این امر با رعایت نکات بهداشتی به انجام خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار است این اردوهای آمادگی برای حضور تیم ملی فوتبال بانوان در مسابقات برون مرزی انجام شده و در کنار آن از ظرفیت شهرهای مختلف استان در جهت برگزاری اردوهای تیمهای ملی و باشگاهی نیز به شکل مناسب استفاده شود.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل اضافه کرد: میزبانی این اردوها میتواند اردبیل را در سطح ملی و حتی بینالمللی معرفی کرده و میزبانی مسابقات و تورنمنتهای مختلف را در این استان شاهد باشیم.
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