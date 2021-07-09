محمود رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ پروژه اورژانس جدید بیمارستان اسلام آباد غرب و احداث بیمارستان دالاهو روز گذشته با حضور استاندار کرمانشاه و نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی کلنگ زنی شد.

وی افزود: بیمارستان اسلام آباد غرب یکی از قطب‌های درمان استان کرمانشاه بوده و تقویت آن برای دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه از اهمیت زیادی برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا عملیات اجرایی اورژانس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب با متراژ یک هزار و ۲۰۰ متر مربع و اعتبار ۱۳۲ میلیارد ریال آغاز شد.

مرادی بیان کرد: همچنین احداث بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان دالاهو که از مطالبات مردم این دیار بود نیز در زمینی به مساحت یک هکتار و زیر بنای سه هزار و ۶۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۱۳ میلیارد ریال در فاز اول کلید خورد.

وی خاطر نشان کرد: امید است پروژه‌ها بتوانند با دقت و سرعت پیش رفته و خدمت رسانی درمانی به مردم شهرستان‌های اسلام آباد غرب و دالاهو را در استان کرمانشاه را تقویت کنند.