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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

تهران میزبان آخرین مرحله لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور

تهران میزبان آخرین مرحله لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور

مرحله پایانی سی‌امین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آبان‌ به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، سی‌امین دوره لیگ باشگاه‌های کشور که از ۱۵ مهر با برگزاری مرحله نخست در تهران آغاز شد پس از برگزاری مرحله دوم به میزبانی استان گلستان در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر اکنون به ایستگاه پایانی خود رسیده است.

در مرحله سوم این رقابت‌ها تیم‌های شرکت‌کننده در بخش زنان و مردان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برای کسب امتیازات نهایی و تعیین جایگاه خود از چهارشنبه ۱۳ آبان در جدول رده‌بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

با پایان رقابت‌های سه‌روزه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پرونده سی‌امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور بسته خواهد شد و تیم‌های برتر این دوره بر اساس مجموع امتیازات کسب‌شده در سه مرحله معرفی می‌شوند.

کد مطلب 6995032

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