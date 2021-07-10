تاکید پوتین و بایدن بر لزوم همکاری دوجانبه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرویس خبری کاخ کرملین، با صدور بیانیه‌ای، بخش دیگری از موضوعات مورد بحث میان روسای جمهور روسیه و آمریکا را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، کاخ کرملین با تاکید بر اینکه «ولادیمیر پوتین» و «جو بایدن» در جریان مکالمه تلفنی روز جمعه، در خصوص مساله سوریه با یکدیگر گفتگو کردند، اعلام کرد که دو طرف از تلاش‌های کشورهای خود برای حل بحران در سوریه تقدیر کردند.

در بیانیه کاخ کرملین آمده است: در جریان مکالمات تلفنی، دو طرف در خصوص مساله سوریه، با تمرکز بر بررسی وضعیت انسانی (در سوریه) با یکدیگر به گفتگو پرداختند. هر دو طرف ارزیابی مثبتی نسبت به همکاری میان روسیه و آمریکا و همچنین تلاش‌های دو طرف در این زمینه از جمله تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه داشتند.

در همین راستا، یک مقام وابسته به دولت آمریکا نیز امروز، با اشاره به تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه، گفت: استنباط ما این است که تعامل سران آمریکا و روسیه که مبتنی بر گفتگوی آنها در نشست ژنو است؛ صدور این قطعنامه را عملی ساخت. بنابراین ما معتقدیم که این اقدامی منتج از تماس بین روسای جمهور و تاثیر واقعی ارتباط شخصی آنها و صحبت هایشان در نشست ژنو است.

پیشتر در روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای در رابطه با کمک های بشردوستانه در مرزهای سوریه را تصویب کرد که پیش نویس آن برای اولین بار با تلاش های مشترک روسیه و آمریکا تهیه و تنظیم شده بود.

تماس تلفنی روز جمعه بین جو بایدن و ولادیمیر پوتین، اولین تماس بین این دو پس از نشست ژنو در ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) بود. آنها در این تماس درباره شرایط فعلی دورنمای گسترش بیشتر روابط دوجانبه، مسائل ثبات راهبردی و امور بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.