امیررضا مافی دبیر برگزاری رویداد «رویازی» که سومین دوره آن به زودی برگزار خواهد شد، درباره دلیل برگزار این رویداد به خبرنگار مهر بیان کرد: رویازی واژهای مشتق از رویا و بن مضارع زیستن است. یعنی رویاهایت را زندگی کن و اتفاقاً شعار امسال ما هم همین است: «رویازی: رویاهایت را زندگی کن».
وی افزود: در همه مدیومهای تصویری، انیمیشن منحصربهفرد است؛ در مسیر آن خلق از عدم شکل میگیرد. یعنی مثل سینمای رئال یا سریال نیست که ما از امر واقعی استفاده کنیم. انیمیشن تماماً خیال است که بعد صنعت به کمکش میآید. در واقع صنعت میتواند خیال را بسازد و این امتزاج متعالی است. تجسم آنچه که ما رویایش را داریم، بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچکدام از قیود واقعیت. «رویازی» شکل گرفت تا بتواند به رویای رویاپردازان تجسم ببخشد.
مدیر مرکز انیمیشن حوزه هنری با اشاره به اینکه در جهان، رویدادهای پیچ زیادی برگزار میشود و در حوزه انیمیشن هم این اتفاق بسیار افتاده است، ادامه داد: مرکز انیمیشن در ادوار گذشته با مطالعات بسیار در ابتدا سعی کرد ادبیات پیچینگ را وارد حوزه فرهنگ و تجربه کشورهای صاحب صنعت انیمیشن را مرور کند، بعد با صاحبنظران داخلی بنشیند و بر اساس ادبیات ترجمه شده این حوزه و نیازهای عملی ایران، ادبیات جدیدی را خلق کند. البته این آغاز یک مسیر است که باید پیش برود. اساساً رویداد پیچ و انیمیشن برای ما در مجموعه حوزه هنری، اهمیت راهبردی دارد و اصلاً یک پروژه نیست؛ ما انیمیشن را یک پروسه میبینیم که بخش زیادی از آینده فرهنگی ما به آن وابسته است.
وی افزود: پیچینگ و رویازی قطعه یا منزلی از آن مسیر درازمدت خواهد بود. رویازی شکل گرفت تا ورود ما به عرصه پیچینگ در تولیدات فرهنگی و خصوصاً در عرصه تصویر شکل بگیرد.
دبیر سومین رویداد «رویازی» در ادامه درباره تاریخچه دومین و سومین دوره این رویداد نیز گفت: دومین دوره رویداد «رویازی» سال ۹۸ و اولین دوره آن در سال ۹۷ برگزار شد. برای مثال، پروژه سینمایی «مسافری از دایتیا» که تولید آن در مشهد انجام میشود، محصول سرمایهگذاری صندوق دانشگاه تهران در حوزه انیمیشن است که بعدتر صندوق سپهر نیز به آن اضافه شد و کار در حال تولید است. ما در رویازی، آموزشهای جدی و بهروز در حوزه مارکتینگ انیمیشن، فنون مذاکره، ابعاد حقوقی، کپیرایت و امور بینالملل را برای تیمهای شرکت کننده داریم که همگی حرفهای هستند و در یک دوره هم منتورشیپ داریم که با اساتید برجسته این حوزه پیش میرود تا صاحبان انیمیشن بتوانند آثار و طرحهای خود را بهتر ارایه کنند. البته دوره سوم به دلیل همهگیری کرونا در سال ۹۹ برگزار نشد و با یک سال تاخیر امسال برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط خاص برگزاری این دوره به دلیل شرایط کرونا، عنوان کرد: امسال ما برای رعایت شرایط کرونایی و نیز در مسیر تحقق عدالت در اقصی نقاط کشور، برای تیمهای حرفهای شرکتکننده، آموزشهای آنلاین و آفلاین در نظر گرفتیم و یک رویداد تِد هم برای علاقهمندان حوزه انیمیشن اضافه کردیم که در تابستان برگزار میشود. سعی ما در دوره سوم بر آن است که با توجه به بازخوردهای ۲ دوره گذشته آموزشها را بهینه و سرمایهگذاران بیشتری را جذب کنیم تا انشاءالله همراه با اهالی انیمیشن رویداد پرثمرتری را داشته باشیم.
مافی درباره زمان برگزاری سومین دوره رویداد «رویازی» و جزئیات آن عنوان کرد: زمان فراخوان این رویداد از سیزدهم تیرماه تا دوازدهم شهریورماه است. تیمهای شرکتکننده طرح خود را ثبت میکنند، باید تا پایان زمان مشخص شده یعنی شهریورماه، کاراکترهای اصلی خود را طراحی و در سایت بارگذاری کنند و به تشخیص منتورها ۲ فضای اثر را هم طراحی کنند و با این مجموعه، هر گروه که یک سرپرست دارد، وارد دوره آموزشی رویداد خواهد شد. البته کسانی که زودهنگام ثبتنام کنند، از تخفیف پنجاه درصدی برخوردار میشوند و برای تیمهای استانی که از طریق حوزههای هنری سراسر کشور در رویداد شرکت میکنند نیز تخفیف پنجاه و شصت درصدی در نظر گرفتیم، یا مثلاً برای شرکتکنندگان دورههای قبل نیز تخفیف داریم.
وی افزود: این افراد بعد از تکمیل ثبتنام خود از نیمه شهریورماه تا اول مهر آموزشهای عمومی را به صورت آنلاین و آفلاین میگذرانند و اگر شرایط کرونا اجازه دهد، در یک یا دو آموزش حضوری نیز شرکت خواهند کرد.
دوره دوهفتهای منتورشیپ «رویازی» از نیمه مهرماه آغاز میشود؛ به این صورت که تیمها با منتورهای توانمند در عرصه پیچ به صورت کارگاهی، دوره ارایه را میگذرانند و دست آخر ده یا دوازده طرح به روز رویداد میرسد.
مدیر مرکز انیمیشن حوزه هنری در پاسخ به این سوال که نقش مرکز انیمیشن به عنوان متولی برگزاری این رویداد چیست؟ بیان کرد: مرکز انیمیشن حوزه هنری پیشتر یک استودیوی تولیدی بود، اما در دوره مدیریت قبلی، نقش تحقیق و توسعه در آن اهمیت بیشتری پیدا کرد و ما تلاش کردیم به عنوان یک نهاد حاکمیتی، بیشتر تسهیلگر تولید انیمیشن باشیم تا یک استودیوی رقیب برای استودیوهای بخش خصوصی. البته این نافی تولید نیست و استودیوی مرکز در دوره جدید دوباره فعال خواهد شد تا در صورت لزوم در پاسخ به نیازهای موجود، انیمیشنهای صنعتی یا با رویکرد گفتمانی را تولید کند. برای ما یکی از مهمترین کارها، رویازی است.
وی درادامه این بحث بیان کرد: من به جرات میتوانم بگویم که در منطقه به لحاظ فنی و خلاقیت تیمهای تولید انیمیشن بی رقیبیم. رویازی به عنوان کار ویژه مرکز انیمیشن، مسیرسازی برای سرمایهگذاری بیشتر در این صنعت مولد، اندیشهساز و بعدتر سرمایهساز است. کار مرکز انیمیشن حوزه هنری و مجموعه حوزه این است که این بستر را به بهترین شکل فراهم کند، در فرآیندها نظارت داشته باشد و با همراهی همه اهالی انیمیشن، اساتید صنف انیمیشن و بزرگان صنایع خلاق، گامهای رو به جلویی را بردارد.
مافی در پایان با دعوت از علاقه مندان و مستعدان فعال در حوزه انیمیشن، عنوان کرد: من به نمایندگی از مجموعه حوزه هنری که در دوره جدید، نگاه تحولی دارد، از همه تیمهای انیمیشن در سراسر کشور دعوت میکنم تا در «رویازی» شرکت کنند و این رویداد را ویژه خودشان بدانند. ما از همه تجارب و دیدگاههای این دوستان استفاده خواهیم کرد و مدام سعی میکنیم که روندها و فرآیندها را اصلاح کنیم. رویازی شعارش این است که رویاهایت را زندگی کن! واقعاً رویای ما این است که انیمیشن هر روز توسعه بیشتری پیدا کند. من از همه سرمایهگذاران و کسانی که سرمایه در اختیار دارند مطالبه میکنم که در این رویداد همراه باشند. تجربه نشان داده که همه سرمایهگذاران شرکتکننده از توانمندی و پتانسیل اهالی انیمیشن متحیر میشوند. آنها باید بیایند، همراه «رویازی» شوند تا انشاءالله اتفاق مهمی رقم بخورد.
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