دبیر پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی و سمعی بصری، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور طی حکمی امیررضا مافی را به عنوان دبیر پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب کرد.
متن حکم محمد خزاعی به شرح زیر است:
«جناب آقای امیررضا مافی
احتراما به استناد ماده ۶ آییننامه جایزه پژوهش و پیشنهاد معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، سمعی و بصری، به موجب این حکم به عنوان «دبیر پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران» منصوب میشوید. امید است در این دوره ضمن تقویت، شناسایی و معرفی پژوهشهای برتر سینمایی، با اهتمام جدی جنابعالی و همکاران، موجبات ارتقای این رویداد در سطح ملی با عنایت ویژه به بیانیه گام دوم انقلاب و سند تحول دولت مردمی از طریق گفتمانسازی علمی در مسائل و چالشهای اساسی سینمای ایران، فراهم شود.»
امیررضا مافی، دانشآموخته دکترای فلسفه در حوزه پژوهشی متفکران پست مدرن و مطالعات تطبیقی فلسفه و رسانه است و هماکنون مدیریت مرکز انیمیشن حوزه هنری انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. وی که تألیف دوازده کتاب، پژوهش مقالات متنوع در حوزه فلسفه و رسانه، و نگارش فیلمنامهها و نمایشنامههای رادیویی متعدد را در کارنامه خود دارد، ضمن عضویت در شورای طرح سازمان سینمایی سوره، فلسفه و سینما را در دانشگاه و مؤسسات مختلف تدریس میکند. مشاور مدیر شبکه تهران اچدی، عضو شورای راهبری فیلم و سریال در معاونت سیما، مشاور بیش از پانزده برنامه تلویزیونی و کارشناس و میزبان برنامه تلویزیونی «نقد سینما» و برنامهی رادیویی «گفتگوی فرهنگی» از دیگر سوابق شایان ذکر امیررضا مافی است.
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