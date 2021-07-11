۴۰۰ هکتار از جنگل های گلستان درگیر ابریشم باف ناجور

عبدالرحیم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آفت ابریشم باف ناجور حدود ۴۰۰ هکتار از جنگل های گلستان را آلوده کرده که در محدوده شهرهای بندرگز، کردکوی، گرگان و بخش هایی از علی آبادکتول قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه در حال مقابله با این آفت هستیم، افزود: ابریشم باف ناجور سالی یک بار طغیان می کند که در سال گذشته در ۹۰ هکتار از جنگل ها با آن مقابله کرده‌ایم.

لطفی بیان کرد: امسال نیروهای منابع طبیعی ۴۵۰ کیلوگرم از تخم های این آفت را جمع آوری کرده که عدد بسیار بزرگی است.

وی اضافه کرد: در فصل بهار که درختان در حال جوانه زدن هستند و با ذوب شدن برف ها باید تخم ها جمع آوری ود.

طبق گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در خردادماه که شرایط هوایی مناسب است تخم ها تبدیل به لارو شده و روی درختان می ریزند.

لطفی توضیح داد: هر کدام از کرم ها پیله هایی دارند که درون آن تخم است که باید آنها را جمع آوری کرده ولی وقتی تبدیل به کرم شد جمع آوری آنها فایده ای ندارد و باید با سمپاشی جلوی آن را گرفت که به طبیعت آسیب می زند.

وی گفت: بهترین روش برای مقابله با این آفت جمع آوری تخم ها به صورت مکانیکی است که البته همکاران بنده محلول طبیعی هم یافته اند که می‌توان با آن مقابله کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اضافه کرد: به طور طبیعی مگس هایی هم در طبیعت وجود دارند که می‌توانند با این نوع آفت مقابله کنند که البته در شرایط رطوبت این مگس‌ها رشد می می کنند که هم اکنون با کاهش رطوبت شاهد کاهش تعداد مگس ها(شکارگران طبیعی) و تشدید آفت ابریشم باف ناجور هستیم.

لطفی با بیان اینکه این آفت برگ درختان را خورده و اگر چند بار اتفاق بیفتد به درختان آسیب خواهد زد، گفت: به دلیل آنکه برگ وسیله تنفس درخت بوده ممکن است تشدید این آفت سبب خشک شدن درختان شود.

طبق گفته وی همه درختان از جمله بلوط، زبان گنجشک و غیره ممکن است درگیر ابریشم باف ناجور شده و بستگی دارد که آفت در کجا طغیان کند.

لطفی بیان کرد: در سال های ۹۴ و ۹۵ حدود هزار و ۸۰۰ هکتار از جنگل های استان درگیر این آفت شده بود که با آن مقابله شد.